В Курганинске ревнивец забил лопатой знакомого и пошел спать

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:17:54+03:00

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В Краснодарском крае 45-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 55-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ).

Обвиняемый проживал с возлюбленной в одном из домов на улице Первомайской в Курганинске. Вечером 30 декабря домой к сожителям пришел их знакомый. Он начали выпивать.

Вскоре между мужчинами произошел конфликт. Гость стал оказывать знаки внимания хозяйке дома. Обвиняемый избил знакомого, а после лопатой нанес не менее 6 ударов в область головы мужчины. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

После инцидента сожители пошли спать в другую комнату. На следующий день женщина сообщила о произошедшем в полицию. Медики констатировали смерть потерпевшего, наступившую в результате причиненной ему черепно-мозговой травмы.

- Мужчина заключен под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU