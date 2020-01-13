2020-01-13T12:39:02+03:00
Здоровье

В Кропоткине начал работу центр амбулаторной онкологической помощи

Он будет обслуживать более 250 тысяч человек
Александра ПОДУШКО
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Фото: минздрав КубаниФото: минздрав Кубани
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9 января на базе городской поликлиники Кропоткина начал работать центр амбулаторной онкологической помощи. Он будет обслуживать пациентов Кропоткина, Кавказского, Тбилисского и Гулькевичского районов. Это более 250 тысяч человек.

- На оснащение медучреждения выделили порядка 33 миллионов рублей в рамках нацпроекта. На эти деньги закупили компьютерный томограф, аппарат УЗИ экспертного класса, эндоскопическое и лабораторное оборудование, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранении Краснодарского края.

Также на базе ЦАОПа функционируют 5 коек при дневном стационаре, где больные смогут получить курс химиотерапии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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