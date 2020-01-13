2020-01-13T13:04:54+03:00
Общество

В Краснодаре в 2020 году начнут берегоукрепление набережной в Юбилейном микрорайоне

Она протянется от Тургеневского моста до ЖК «Новый город»
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре в 2020-м году начнется берегоукрепление набережной Кубани в Юбилейном микрорайоне на участке от Тургеневского моста до ЖК «Новый город». Департамент строительства начинает подготовку к размещению документов и проведению конкурса для определения подрядчика.

- Соглашение подписано, мы получили поддержку губернатора Кубани. И первые этапы начала строительства берегоукрепления начнутся в ближайшее время. Теперь все зависит от департамента строительства — как быстро вы подготовите необходимые разделы. В первую очередь, необходимо начинать делать берегоукрепление, и первые этапы, думаю, мы начнем реализовывать в этом году, - дал поручение глава Краснодара Евгений Первышов.

Это первый этап в создании единой набережной Кубани. Планируется, что пешеходная зона протянется от Рождественского парка до парка имени 30-летия Победы.

Согласно представленной в ноябре 2019 года концепции, набережная станет общественным пространством со спортивными площадками, бассейнами, кафе и арт-объектами.

По предварительным оценкам, реализация проекта может занять три года и потребует около 6 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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