13 Янв. 2020 2020-01-13T13:07:50+03:00

На Кубани руководители коммерческой организации обвиняются в хищении 860 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

Им грозит до 10 лет свободы, а также штраф до 1 миллиона рублей

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Два жителя Краснодаре обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере), а также по п. «а, б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ п. «б» ч.2 ст.174.1 УК РФ.

Мужчины в возрасте 54 и 47 лет, являясь руководителями коммерческих организаций ООО «Омни-Юг» и ООО «Сириус», в 2011 году получили кредит на общую сумму 860 миллионов рублей в крупном банке. Они предоставили сотрудникам учреждения недостоверные сведения о финансовом состоянии подконтрольных им организаций.

Руководители предприятий распорядились деньгами не по целевому назначению и от погашения кредита уклонились.

Расследование было проведено следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Дело направлено в Первомайский районный суд Краснодара.

- Мужчинам грозит до 10 лет, а также штраф до 1 миллиона рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU