Спасатели предупредили о лавиноопасности в Краснодарском крае

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:28:08+03:00

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В горах Краснодарского края с 18:00 13 января до 18:00 16 января выше 2500 метров будет лавиноопасно.

- Жителей и гостей региона спасатели просят соблюдать меры безопасности. Нельзя выходить в горы в снегопад. Если вы уже там, необходимо следить за изменением погоды. Нужно избегать мест возможного схода лавин. Это чаще всего около склонов крутизной более 30 градусов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):

- «01» - единый номер пожарных и спасателей;

- «101» - единый номер пожарных и спасателей;

- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU