На Кубани неизвестный облил бензином и грозил поджечь 82-летнего пенсионера в обмен на полмиллиона рублей

13 Янв. 2020 2020-01-13T18:51:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел в одном из частных домов Армавира 24 декабря. Мужчина средних лет (40-50) вошел через незапертую дверь к 82-летнему Федору С.

- Он был в медицинской маске на лице, черном спортивном костюме с капюшоном на голове, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах. - Из бутылки он плеснул на хозяина дома и его гостью жидкость с характерным запахом бензина.

И заявил, что подожжет их и дом, если те не дадут им денег. Злоумышленник озвучил гигантскую сумму - 500 тысяч рублей.

У 82-летнего пенсионера таких денег не нашлось и мужчина в маске вынужден был покинуть дом. До смерти перепуганный пенсионер вызвал полицию.

Правоохранители обнаружили на месте происшествия бутылку с горючей жидкостью и медицинские маски. Однако задержать человека, покушавшегося на жизнь горожан, пока не удалось.

Он объявлен в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU