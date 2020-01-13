На Кубани неизвестный облил бензином и грозил поджечь 82-летнего пенсионера в обмен на полмиллиона рублей
Инцидент произошел в одном из частных домов Армавира 24 декабря. Мужчина средних лет (40-50) вошел через незапертую дверь к 82-летнему Федору С.
- Он был в медицинской маске на лице, черном спортивном костюме с капюшоном на голове, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах. - Из бутылки он плеснул на хозяина дома и его гостью жидкость с характерным запахом бензина.
И заявил, что подожжет их и дом, если те не дадут им денег. Злоумышленник озвучил гигантскую сумму - 500 тысяч рублей.
У 82-летнего пенсионера таких денег не нашлось и мужчина в маске вынужден был покинуть дом. До смерти перепуганный пенсионер вызвал полицию.
Правоохранители обнаружили на месте происшествия бутылку с горючей жидкостью и медицинские маски. Однако задержать человека, покушавшегося на жизнь горожан, пока не удалось.
Он объявлен в розыск.
ИСТОЧНИК KP.RU