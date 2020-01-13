На Кубани квартирант обокрал хозяйку
В полицию обратилась местная жительница. В своем заявлении она написала, что из ее квартиры пропали ювелирные изделия на сумму 150 тысяч рублей.
Сотрудники полиции следов взлома в доме не обнаружили. Оперуполномоченные уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 38-летний местный житель. Он проживал в квартире у женщины.
Когда хозяйки не было дома, мужчина похитил принадлежащие ей украшения и сдал их в ломбард. Деньгами подозреваемый распорядился по своему усмотрению.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Его могут осудить на пять лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU