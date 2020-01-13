На Кубани квартирант обокрал хозяйку

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:40:18+03:00

Он вынес из ее дома украшений на 150 тысяч рублей

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В полицию обратилась местная жительница. В своем заявлении она написала, что из ее квартиры пропали ювелирные изделия на сумму 150 тысяч рублей.

Сотрудники полиции следов взлома в доме не обнаружили. Оперуполномоченные уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 38-летний местный житель. Он проживал в квартире у женщины.

Когда хозяйки не было дома, мужчина похитил принадлежащие ей украшения и сдал их в ломбард. Деньгами подозреваемый распорядился по своему усмотрению.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Его могут осудить на пять лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU