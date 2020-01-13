2020-01-13T13:47:36+03:00
Спорт

Кубанские спортсмены завоевали шесть наград чемпионата Европы по конькобежному спорту

Это три «золота», «серебро» и две «бронзы»
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Континентальные соревнования по конькобежному спорту завершились в минувшие выходные в нидерландском городе Херевен.

- В составе сборной борьбу за награду вели четыре спортсмена краевого Центра олимпийской подготовки по зимним видам – Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Данила Семериков и Елена Сохрякова. – отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Павел Кулижников вместе с Русланом Мурашовым стали первыми в командном спринте. Также Павел одержал победу на коронной дистанции 500 метров. Он завоевал «золото» с рекордом катка на 1000 метров.

- Руслан Мурашов стал третьим на пятисотке. Данила Семериков второй в командной гонке и третий в масстарте, – рассказали в региональном министерстве физической культуры и спорта.

На счету представителей Кубани шесть наград – три «золота», «серебро» и две «бронзы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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