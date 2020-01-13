Кубанские спортсмены завоевали шесть наград чемпионата Европы по конькобежному спорту
Континентальные соревнования по конькобежному спорту завершились в минувшие выходные в нидерландском городе Херевен.
- В составе сборной борьбу за награду вели четыре спортсмена краевого Центра олимпийской подготовки по зимним видам – Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Данила Семериков и Елена Сохрякова. – отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Павел Кулижников вместе с Русланом Мурашовым стали первыми в командном спринте. Также Павел одержал победу на коронной дистанции 500 метров. Он завоевал «золото» с рекордом катка на 1000 метров.
- Руслан Мурашов стал третьим на пятисотке. Данила Семериков второй в командной гонке и третий в масстарте, – рассказали в региональном министерстве физической культуры и спорта.
На счету представителей Кубани шесть наград – три «золота», «серебро» и две «бронзы».
ИСТОЧНИК KP.RU