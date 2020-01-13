2020-01-13T14:02:33+03:00
Общество

В Краснодаре проведут экскурсию по святым местам

Пройдет она 19 января
Варвара ДЫМ
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Фото: музей КоваленкоФото: музей Коваленко
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Эта пешеходная экскурсия называется «Святые образы и сюжеты» - ее проведут в Краснодаре в Крещение, 19 января, в 14:00. Рассчитана прогулка на 2,5 часа.

- Во время пешеходной прогулки проведем гостей по нашему музею, где покажет произведения древнерусского искусства, а за пределами галереи расскажем об основных принципах православного храмового зодчества, - рассказали в Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко. – А так же познакомим с иконописными образами Спаса, Пресвятой Богородицы и некоторыми весьма почитаемыми святыми, Двунадесятыми праздниками, нравственно-этическими основами православной культуры.

Сам маршрут начнется от музея, далее проследует по Пушкинской и Казачьей площадям, выйдет к собору Александра Невского, пройдет по улице Пушкина, Седина, затронет Свято-Екатерининский кафедральный собор, а потом экскурсанты вывернут на лицу Ленина и закончится прогулка в сквере имени Г.К. Жукова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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