13 Янв. 2020 2020-01-13T14:02:38+03:00

В 2019 году Краснодар попал в список самых посещаемых туристами российских городов

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Эксперты назвали регионы с самыми дорогими и дешевыми гостиницами. Статистику привел Росстат.

Наиболее дорогостоящие гостиницы в России расположены на Чукотке. Там средняя стоимость суток проживания по данным на ноябрь 2019 года была 4,6 тысячи рублей с человека. Лидерами также стали Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Москва и Камчатский край.

- Дешевле всего номер в отеле стоит в Республике Алтай (842 рубля), Рязанской области (989 рублей), Ингушетии (1052 рубля), Алтайском крае (1064 рубля) и Астраханской области (1081 рубль), - сообщает NEWS.ru.

Как отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, темпы роста внутреннего туризма за последние три года составили 15–30 процентов. В 2019 году Краснодар попал в список самых посещаемых туристами российских городов. Также туда вошли Симферополь, Санкт-Петербург, Казань, Москва, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Суздаль и Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU