2020-01-13T14:14:19+03:00
Общество

Стало известно, почему чаще всего закрываются ИП в России

Часто это происходит из-за добровольного решения
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Стало известно, почему чаще всего закрываются ИП в РоссииСтало известно, почему чаще всего закрываются ИП в РоссииФото: Олег УКЛАДОВ
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Эксперты назвали причины, которые влияют на закрытие ИП в России. По данным Федеральной налоговой службы на 1 декабря 2019 года, чаще всего предприниматели прекращали добровольно. Это более 8 миллионов 262 тысяч человек. Также на закрытие влияла смерть - более 191 тысячи.

- Более 74 тысяч ИП были ликвидированы из-за аннулирования документа, подтверждающего право предпринимателя временно или постоянно проживать на территории страны, свыше 19,5 тысячи - в связи с банкротством, - сообщает NEWS.ru.

Реже всего ИП закрываются в принудительном порядке по решению суда.

Напомним, эксперты назвали регионы с самыми дорогими и дешевыми гостиницами. В 2019 году Краснодар попал в список самых посещаемых туристами российских городов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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