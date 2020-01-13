2020-01-13T14:58:53+03:00
Происшествия

В Анапе обрушилось строящееся здание

Жертв нет
Ева МУР@kp_kuban
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Строительство заморожено. Фото: anapa.lifeСтроительство заморожено. Фото: anapa.life
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ЧП произошло в Анапе на углу улиц Иван Голубца и Крылова.

- Сообщение о происшествии поступило 13 января около 14 часов дня, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Обрушилась конструкция строящегося здания (опалубка и строительные леса). К счастью, информации о пострадавших и погибших нет.

- Территория огорожена, строительство остановлено, - пояснили спасатели.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, спасатели предупредили о лавиноопасности в Краснодарском крае. Гостей и жителей региона просят соблюдать меры безопасности. Предупреждение сохраняется до 16 января включительно.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):

- «01» - единый номер пожарных и спасателей;

- «101» - единый номер пожарных и спасателей;

- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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