В Анапе обрушилось строящееся здание
ЧП произошло в Анапе на углу улиц Иван Голубца и Крылова.
- Сообщение о происшествии поступило 13 января около 14 часов дня, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Обрушилась конструкция строящегося здания (опалубка и строительные леса). К счастью, информации о пострадавших и погибших нет.
- Территория огорожена, строительство остановлено, - пояснили спасатели.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Напомним, спасатели предупредили о лавиноопасности в Краснодарском крае. Гостей и жителей региона просят соблюдать меры безопасности. Предупреждение сохраняется до 16 января включительно.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):
- «01» - единый номер пожарных и спасателей;
- «101» - единый номер пожарных и спасателей;
- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU