2020-01-13T15:11:06+03:00
Общество

На Кубани снизилось производство кисломолочной продукции

Аналитики отмечают 5-процентный спад
Ева МУР@kp_kuban
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За десять месяцев прошлого года аграрии Краснодарского края произвели 149,8 тысяч тонн кисломолочной продукции (без учета творога). В 2018 году эта цифра была на почти 5 процентов больше. Такую аналитику подготовил центр Milknews.

Между тем, Кубань по-прежнему занимает третье место в России по производству кисломолочной продукции. Опережает регион-житницу только Москва и Московская область. В пятерке ведущих производителей плотно обосновались Владимирская область и Татарстан.

В целом, большая часть производств расположилась на территории 20 субъектов федерации. Общее количество товара - 2,32 млн тонн кисломолочной продукции (без учета творога). По аналитическим запискам можно сделать вывод, что упало производство кефира, сметаны, ряженки и варенца. Вместе с тем йогурта производить в России стали больше на 4 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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