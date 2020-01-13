2020-01-13T17:27:26+03:00
Происшествия

Замглавы поселка на Кубани пыталась «отмазать» преступника в суде

Появились подробности криминальной драмы, разыгравшейся 12 января 2018 года в Армавире
Ева МУР@kp_kuban
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Апелляцию обвести вокруг пальца не удалосьАпелляцию обвести вокруг пальца не удалось
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ЧП произошло 12 января 2018 года в Армавире. Мужчина влез в окно и напал на двух пенсионерок. Одну из них, 78-летнюю женщину, уголовник ударил 15 раз по голове и телу. Он угрожал им ножом, затем отнял у золотые украшения на сумму 700 тысяч рублей. После разбоя неизвестный покинул домовладение. От многочисленных ударов одна из потерпевших потеряла сознание.

Армавирский городской суд мужчину признал виновным в совершении разбойного нападения и назначил ему 7 лет и 6 месяцев исправительной колонии строгого режима. Однако с наказанием не согласился именно подсудимый, направив жалобу в Краснодарский краевой суд. В ней в защиту своей невиновности он привлек в качестве свидетеля заместителя главы городского поселения. Женщина, действительно, подтвердила алиби обвиняемого в разбое, сообщает РИА «Регион online».

К слову, судейскую коллегию разжалобить не удалось.

- Апелляционная инстанция, изучив обстоятельства дела, приняв во внимание сведения о личности подсудимого, согласилась с постановлением обвинительного приговора, однако усилила осужденному наказание. Окончательно к отбытию ему назначено 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, - прокомментировали «КП»-Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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