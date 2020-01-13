2020-01-13T16:30:52+03:00
Общество

Доходы краевого бюджета в 2020 году составят не менее 325 млрд рублей

Ставка делается на прирост внутреннего регионального продукта
Ева МУР@kp_kuban
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Роста ждут по всем показателям экономики. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяРоста ждут по всем показателям экономики. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел первую в 2020 году планерку с министрами регионального кабинета. Он озвучил планы на предстоящий год. Объем внутреннего регионального продукта должен увеличиться как минимум на 2,5 процента.

- Необходимо наполнить казну Кубани не менее 325 млрд рублей собственных доходов, – заявил глава региона. – В этом году изменилась форма финансирования муниципалитетов со стороны краевого бюджета. Большинство трансфертов получены ими уже в начале года, а не в марте, как было всегда.

Это позволит выполнять региональные программы более эффективно. На 2020 год по муниципалитетам распределено 21,6 млрд рублей субсидий.

От экономики края ждут роста по всем показателям: минимальная планка для промышленности – 104,6%, для АПК – 102,6%, для транспорта– 103 %, розничной торговли – 102,3%, санаторно-курортной сферы – 101,5%. Обеспечение всех этих показателей позволит выйти на рост в целом 102,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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