2020-01-13T16:46:10+03:00
Происшествия

В Краснодаре в аварии с мусороуборочной машиной пострадали пять человек

Всех увезли с места аварии в больницу[видео]
Варвара ДЫМ
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Авария на улице ДзержинскогоАвария на улице Дзержинского
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Авария случилась 12 января на улице Дзержинского в Краснодаре. 22-летний водитель «Газели» (он житель Дагестана), ехал по дороге со стороны улицы Грибоедова. Не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Где столкнулся с мусороуборочной машиной. За рулем КамАЗа коммунальных служб находился 38-летний мужчина.

- В ДТП пострадали пять человек, - сообщили «Кубанским новостям» в УВД Краснодара. - Это оба водителя, а так же два пассажира КамАЗа и пассажир «Газели». Все они доставлены в больницу.

Полиция проводит проверку по факту аварии.

Авария с мусороуборочной машиной в Краснодаре.

Также силовики проверяют информацию о расстреле животных на улицах Краснодара. Жертвами живодеров стали собака и кошка. В пса неизвестные пустили 100 пуль, его сейчас спасают ветврачи. Лечат и кошку, которая поступила в клинику с ранениями - в нее стреляли 11 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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