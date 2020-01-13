В Краснодаре на конкурсе «Медиа смена» радио «Комсомольская правда» взяла призы в пяти номинациях

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:17:10+03:00

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В понедельник, 13 января, в России отмечают День печати. Этот праздник, хотя и считается праздником работников периодической печати, но давно уже стал общим для всех, кто работает в СМИ.

Накануне Дня российской печати в Краснодаре подвели итоги конкурса для журналистов «Медиа смена», куда заявили несколько своих эфиров, которые весьма тепло оценили члены жюри. В конкурсе коллектив радио «Комсомольская правда» взял призы в пяти номинациях:

- Освещение основных направлений развития и достижений сельского хозяйства Краснодарского края;

- Освещение основных направлений и достижений в инвестиционной деятельности и развитии малого и среднего предпринимательства Краснодарского края;

- Освещение достижений в образовании и науке Краснодарского края;

- Освещение основных направлений развития и достижений строительной отрасли Краснодарского края;

- Освещение основных направлений развития и достижений транспортной системы Краснодарского кря.

О РАДИО «КП – КРАСНОДАР»

Студия открылась 1 августа 2018 года.

Записи наших передач можно найти на сайте kp.ru. На сегодняшний день мы делаем «Темы дня» -эфир о самых важных новостях города и региона; «Ваш дом» - программа про недвижимость; «Здоровый разговор» - про медицину. Еще у нас есть «Гость в студии». Для этой передачи мы зовем важных людей Кубани и общаемся с ними на разные темы.

Также мы выпускаем новости каждый день по будням с 8:30 до 18:30 и рассказываем про погоду в крае с 7 до 20 часов.

Безусловно, это далеко не вершина развития. Нам есть, куда расти. И расти мы будем вместе с вами, наши читатели и слушатели.

ИСТОЧНИК KP.RU