Сочинцы могут сдать новогоднюю елку на переработку

13 Янв. 2020 2020-01-13T19:17:33+03:00

Елки переработают в щепу для вольеров. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

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Жители курортного Сочи смогут сдать новогоднюю елку на переработку. Эту благородную миссию возьмет на себя колого-биологический центр имени Соколова. Хвойные деревья, создававшие праздничную атмосферу в дни праздников, они принимают до 20 января.

- Их переработают в щепу, а затем изготовят утеплитель для вольеров с животными, - сообщили инициаторы сбора елок.

Однако экологи на всякий случай предупредили, что с деревьев необходимо снять новогодние украшения.

Сдать деревья можно по адресу: Сочи, улица Альпийская, 5.

- Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8-918-40-77-823, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU