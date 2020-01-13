2020-01-13T19:17:33+03:00
Общество

Сочинцы могут сдать новогоднюю елку на переработку

Акция проходит до 20 января
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Елки переработают в щепу для вольеров. Фото: пресс-служба мэрии СочиЕлки переработают в щепу для вольеров. Фото: пресс-служба мэрии Сочи
Изменить размер текста:

Жители курортного Сочи смогут сдать новогоднюю елку на переработку. Эту благородную миссию возьмет на себя колого-биологический центр имени Соколова. Хвойные деревья, создававшие праздничную атмосферу в дни праздников, они принимают до 20 января.

- Их переработают в щепу, а затем изготовят утеплитель для вольеров с животными, - сообщили инициаторы сбора елок.

Однако экологи на всякий случай предупредили, что с деревьев необходимо снять новогодние украшения.

Сдать деревья можно по адресу: Сочи, улица Альпийская, 5.

- Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8-918-40-77-823, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МАК назвала причины крушения вертолета Ми-2 на Кубани
Мария Миногарова представит в Краснодаре фильм со своим участием
На Кубани девятиклассница выпала из окна 3 этажа школы
Сочинцы могут сдать новогоднюю елку на переработку
ВТБ одобрил заявки на 2 млрд рублей по дальневосточной ипотеке
На курортах Краснодарского края зимой стало больше туристов
Замглавы поселка на Кубани пыталась «отмазать» преступника в суде
В Краснодаре на конкурсе «Медиа смена» радио «Комсомольская правда» взяла призы в пяти номинациях
В Краснодаре в аварии с мусороуборочной машиной пострадали пять человек
Доходы краевого бюджета в 2020 году составят не менее 325 млрд рублей
На новогодний стол в этом году клиенты ВТБ потратили 18,5 млрд рублей
Зрителей Wink ожидает сразу пять кинопремьер в январе
На Кубани снизилось производство кисломолочной продукции
В Анапе обрушилось строящееся здание
На Кубани неизвестный облил бензином и грозил поджечь 82-летнего пенсионера в обмен на полмиллиона рублей
Стало известно, почему чаще всего закрываются ИП в России
Эксперты назвали регионы с самыми дорогими и дешевыми гостиницами
В Краснодаре проведут экскурсию по святым местам
Кубанские спортсмены завоевали шесть наград чемпионата Европы по конькобежному спорту
На Кубани квартирант обокрал хозяйку
Спасатели предупредили о лавиноопасности в Краснодарском крае
На Кубани руководители коммерческой организации обвиняются в хищении 860 миллионов рублей
В Краснодаре в 2020 году начнут берегоукрепление набережной в Юбилейном микрорайоне
В Кропоткине начал работу центр амбулаторной онкологической помощи
В Курганинске ревнивец забил лопатой знакомого и пошел спать
На Кубани пенсионер потерялся в лесу с козами