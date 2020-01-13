Сочинцы могут сдать новогоднюю елку на переработку
Жители курортного Сочи смогут сдать новогоднюю елку на переработку. Эту благородную миссию возьмет на себя колого-биологический центр имени Соколова. Хвойные деревья, создававшие праздничную атмосферу в дни праздников, они принимают до 20 января.
- Их переработают в щепу, а затем изготовят утеплитель для вольеров с животными, - сообщили инициаторы сбора елок.
Однако экологи на всякий случай предупредили, что с деревьев необходимо снять новогодние украшения.
Сдать деревья можно по адресу: Сочи, улица Альпийская, 5.
- Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8-918-40-77-823, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU