2020-01-13T18:03:27+03:00
Общество

На курортах Краснодарского края зимой стало больше туристов

На новогодних каникулах на Кубани побывало более 800 тысяч человек
Ева МУР@kp_kuban
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Более 17,3 млн отдыхающих побывали на курортах Кубани. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяБолее 17,3 млн отдыхающих побывали на курортах Кубани. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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С каждым годом зимой на курорты Краснодарского края увеличивается турпоток. Отельеры подсчитали, больше 800 тысяч человек побывали на Кубани в дни новогодних каникул. И эта цифра выше на 3 процента по сравнению с прошлым годом.

- Олимпийская столица стала излюбленным местом отдыха россиян. Здесь было много отдыхающих и в горных районах и на побережье Черного моря, - заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, задача туриндустрии сделать отдых россиян в Сочи круглогодичным. Кроме того, интерес у гостей края вызывала и его столица, и термальные источники региона.

- В Краснодаре побывали более 66 тысяч человек, - пояснил Вениамин Кондратьев.

В целом, в 2019 году на отдыхе в Краснодарском крае побывали 17,3 млн человек. Годом ранее эта цифра равнялась 17 миллионам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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