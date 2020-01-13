На Кубани девятиклассница выпала из окна 3 этажа школы

13 Янв. 2020 2020-01-13T20:07:05+03:00

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В первый учебный день после новогодних каникул в школе хутора Трудобеликовский, что в Красноармейском районе, случилось ЧП.

- В школе № 39 несовершеннолетняя учащаяся 9 класса отпросилась с урока и вышла в туалет, в последующем выпала из окна 3 этажа образовательной организации, получив телесные повреждения в виде закрытого перелома таза, ушиба головы, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в прокуратуре Краснодарского края. - В ходе проверки органами прокуратуры будут выяснены причины и условия, способствовавшие несчастному случаю, а также дана оценка полноте принимаемых администрацией образовательной организации мер по обеспечению безопасности учащихся, а также по контролю за поведением последних.

Дело на свой контроль взяли следователи СУ СК. Идет проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU