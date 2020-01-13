Мария Миногарова представит в Краснодаре фильм со своим участием
23 января на экраны выйдет новая российская картина «Марафон желаний». В кино снялись Аглая Тарасова, Кирилл Нагиев, Александр Гудков, Яна Троянова, Павел Деревянко, Юлия Ауг, Екатерина Варнава и другие. Засветилась в фильме и краснодарка Мария Минограрова.
Модель и телеведущая сейчас живет в Москве, но иногда наведывается в родной город. В Краснодаре она и представит новую картину со своим участием.
- 22 января в кинотеатре Формула кино OZ Молл состоится премьера чудосбывательной комедии «Марафон желаний», - рассказали продюсеры фильма. – Картину лично представит Мария Миногарова. Это ее первая роль в кино, и поэтому Мария решила вместе со своими земляками посмотреть этот фильм.
Сюжет картины таков: маникюрщица Мaрина летит из Воронежа в Хaнты-Мансийск, чтобы вернуть любимого. Единственный шaнс нa счастье и свaдьбу - прибыть тудa в течение 24 часов. Но пересaдка в Петербурге вносит коррективы в эти плaны.
ИСТОЧНИК KP.RU