На Кубани в 2020 году откроют 14 школ

14 Янв. 2020 2020-01-14T08:14:39+03:00

Еще 17 будут находиться в стадии строительства

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В 2020 году продолжится масштабное введение дополнительных мест в образовательных учреждениях Краснодарского края.

На Кубани планируют открыть 14 новых школ. Еще 17 будут строить. По словам первого замгубернатора края Андрея Алексеенко, на возведение социальных, спортивных и коммунальных объектов выделили 18,5 миллиардов рублей.

- С 2020 года в крае запланировано к реализации 119 проектов. Это в том числе 26 школ, 14 детских садов, 36 спортивных объектов, 21 инженерной инфраструктуры и три крупных объекта здравоохранения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, на курортах Краснодарского края зимой стало больше туристов. На новогодних каникулах на Кубани побывало более 800 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU