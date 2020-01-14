2020-01-14T08:13:25+03:00
Общество

В Сочи подготовят 12 мест для крещенских купаний

19 января во всех храмах города с 08:30 утра пройдут праздничные литургии
Александра ПОДУШКО
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В Сочи подготовят 12 мест для крещенских купанийВ Сочи подготовят 12 мест для крещенских купанийФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В воскресенье, 19 января православные верующие отметят Крещение. Пройти обряд омовения сочинцы и гости курорта смогут в четырех районах города.

В центре Сочи местом крещенских купаний станет пляж «Ривьера». В Адлерском районе верующие смогут пройти обряд на территории храма Успения Пресвятой Богородицы или на пляже «Чайка». В Хостинском районе оборудуют два места: на пляже «Кристалл» и в реке Сочи, в районе базы отдыха «Благое».

Еще семь купелей откроют в Лазаревском районе: в реке Псезуапсе в районе гостиницы «Багратион», на пляже микрорайона Головинка, в источнике села Солохаул, в микрорайоне Каткова Щель реки Чухукт, в реке западный Дагомыс, в озере «Дивное» поселка Лазаревское, купель будет и на территории храма священномученика Иосифа Астраханского в поселке Совет-Квадже.

- 19 января во всех храмах города с 08:30 утра пройдут праздничные литургии, после будет совершаться освящение воды, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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