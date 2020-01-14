2020-01-14T08:10:42+03:00
Звезды

В Краснодаре пройдет пешеходная экскурсия «Святые образы и сюжеты»

Ее проведут сотрудники художественного музея имени Коваленко
Александра ПОДУШКО
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Фото: минкультуры краяФото: минкультуры края
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19 января в праздник Крещения состоится тематическая экскурсия «Святые образы и сюжеты». Ее проведут сотрудники художественного музея имени Коваленко.

- Для желающих подготовили пешеходную прогулку, во время которой раскроют основные принципы православного храмового зодчества. Также продемонстрируют художественные произведения древнерусского искусства из собрания музея, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в министерства культуры Краснодарского края.

Экскурсанты познакомятся с иконописными образами Спаса, Пресвятой Богородицы и некоторыми почитаемыми святыми.

Маршрут пойдет от музея Коваленко, далее все желающие направятся на Пушкинскую площадь, к собору святого благоверного князя Александра Невского, потом через улицы Пушкина и Седина экскурсанты пойдут к Свято-Екатерининскому кафедральному собору. Завершится прогулка в сквере имени маршала Жукова.

Экскурсия запланирована на 19 января в 14:00. Необходима предварительная запись по телефону:(861) 268-09-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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