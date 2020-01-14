2020-01-14T08:41:56+03:00
Общество

На Кубани в 2019 году 30 предприятий получили займы фонда развития промышленности

Компании работают в сфере машиностроения, деревообработки и производства мебели
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В прошлом году 30 предприятий получили займы краевого фонда развития промышленности. Среди продуктов финансирования самой востребованной оказалась программа «Приоритет». Она направлена на поддержку легкой и деревообрабатывающей промышленности.

Как отметил руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов, программа действует с апреля 2019 года. Сумма займа по ней при минимальных процентных ставках составляет от 3 до 30 миллионов рублей.

- Еще одним инструментом поддержки кубанской промышленности стала программа «Машиностроение». Было выдано 4 льготных займа на сумму свыше 184 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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