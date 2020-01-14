2020-01-14T09:07:31+03:00
Общество

Аэропорт Краснодар подготовил техзадание на проектирование нового терминала

Проект состоит из трех частей
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба аэропорта КраснодарФото: пресс-служба аэропорта Краснодар
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Эксперты аэропорта Краснодар подготовили техническое задание на проектирование нового терминала. В проекте представлено три части. Первая описывает задачу реконструкции аэродромной инфраструктуры, включая перрон, рулежные дорожки и инженерные сети.

Вторая часть содержит информацию о переносе радиолокационных объектов и контрольно-диспетчерской вышки, строительстве административного здания. Третья посвящена описанию терминала и его служебно-технической территории.

- До конца января начнется конкурсный отбор подрядчиков на разработку проектной документации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта Краснодар.

Напомним, новый терминал аэропорта Краснодар сможет обслуживать не менее 6,5 миллионов пассажиров в год. Предварительная стоимость объекта и сопутствующей инфраструктуры составит почти 25 миллиардов рублей. Инвестиции составят 16 миллиардов рублей, еще 4 миллиарда рублей выделят из федерального бюджета, 3 миллиарда - из краевого и казны города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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