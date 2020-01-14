Кубанские полицейские помогли женщине с гипертоническим кризом

14 Янв. 2020 2020-01-14T09:33:21+03:00

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Лейтенанты полиции Антон Немов и Ярослав Фомино находились на службе в поселке Гуамка Апшеронского района. Они получили сообщение о том, что приезжей из Краснодара необходима помощь.

Полицейские незамедлительно выехали по указанному адресу. Они доставили женщину на служебном автомобиле в районную больницу, где ей была оказана медицинская помощь.

- Врачи диагностировали у женщины гипертонический криз. Благодаря действиям правоохранителей приступ был купирован. Сейчас жизни пострадавшей ничего не угрожает, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

После выздоровления жительница Краснодара поблагодарила сотрудников полиции за отзывчивость и оперативность.

ИСТОЧНИК KP.RU