2020-01-14T09:47:02+03:00
Общество

В Краснодаре пройдет голосование за скверы и бульвары, которые благоустроят в 2021 году

Всего в перечне 14 зеленых зон
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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16 февраля этого года на основе выбора жителей Краснодара определят территории для благоустройства на 2021 год. Всего в перечне 14 зеленых зон. Их представил директор департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Краснодара Владислав Белый.

В Центральном округе это сквер Памяти жертв Гражданской войны, сквер Петровский. В Западном округе: бульвар Береговой или «Тропа здоровья», бульвар Мариинский, сквер имени Рахманинова. В Карасунском округе: бульвар Николаевский, сквер Казачьей Славы, сквер Старокорсунский, сквер Хуторской. В Прикубанском округе: бульвар Героев-Разведчиков городской сад «Сосновый», сквер им. Льва Толстого, сквер Покрышкина, сквер Памяти Героев-танкистов,

- В 2020 году на основе результатов рейтингового голосования, по программе «Формирование комфортной городской среды» в порядок приведут: сквер Дмитриевский, сквер Вишняковский (вторая очередь) и бульвар Школьный. По каждой зеленой зоне сотрудники департамента архитектуры и градостроительства провели проектные семинары с жителями, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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