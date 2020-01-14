2020-01-14T10:24:23+03:00
Спорт

Чемпионат Европы по регби стартует в Сочи

Также российская команда встретится со сборной Румынии в Краснодаре
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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В городе-курорте стартует Чемпионат Европы по регби. Матч национальных сборных России и Испании пройдет 1 февраля в 14:00 на стадионе «Фишт».

В ежегодном турнире участвуют Россия, Грузия, Бельгия, Испания, Португалия, Румыния. Каждая сборная проводит по пять матчей, три из которых примет Россия.

- Также российская команда встретится с сборными Португалии в Калининграде и Румынии в Краснодаре, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

- Матч против команды Испании будет одним из ключевых в распределении мест в турнирной таблице, - сообщает пресс-служба федерации регби России.

Напомним, кубанские спортсмены завоевали шесть наград чемпионата Европы по конькобежному спорту. Это три «золота», «серебро» и две «бронзы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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