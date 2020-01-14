Чемпионат Европы по регби стартует в Сочи
В городе-курорте стартует Чемпионат Европы по регби. Матч национальных сборных России и Испании пройдет 1 февраля в 14:00 на стадионе «Фишт».
В ежегодном турнире участвуют Россия, Грузия, Бельгия, Испания, Португалия, Румыния. Каждая сборная проводит по пять матчей, три из которых примет Россия.
- Также российская команда встретится с сборными Португалии в Калининграде и Румынии в Краснодаре, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
- Матч против команды Испании будет одним из ключевых в распределении мест в турнирной таблице, - сообщает пресс-служба федерации регби России.
Напомним, кубанские спортсмены завоевали шесть наград чемпионата Европы по конькобежному спорту. Это три «золота», «серебро» и две «бронзы».
ИСТОЧНИК KP.RU