14 Янв. 2020 2020-01-14T10:41:31+03:00

На Кубани запретили доступ к Интернет-сайту Фото: Архив "КП"

На нем продавали дубликаты российских паспортов

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Прокуратура Белоглинского района выявили Интернет-сайт, предлагающий за деньги без прохождения установленной законом процедуры приобрести паспорт гражданина РФ.

- Сотрудники ведомства направили в суд заявление о признании указанной информации запрещенной. Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Решение суда направлено в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Адрес интернет-сайта добавят в Единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой запрещено на территории страны.

Напомним, замглавы поселка на Кубани пыталась «отмазать» преступника в суде. Появились подробности криминальной драмы, разыгравшейся 12 января 2018 года в Армавире.

ИСТОЧНИК KP.RU