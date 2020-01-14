В Новороссийске подросток поджег знакомого, испачкавшего его диван

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:52:45+03:00

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Инцидент произошел еще 11 февраля 2019 года. Тогда еще 16-летний парень выпивал со своим 31-летним знакомым у себя дома в Новороссийске по улице Павловской. Вечером гость уснул на диване и испачкал его. Увидев это, подросток облил легковоспламеняющейся жидкостью одежду знакомого и поджег.

Через некоторое время он потушил вещи и вытащил потерпевшего во двор, оставив его там, а сам стал заниматься своими делами. Вечером домой вернулась мать парня. Она увидела во дворе мужчину и вызвала медиков.

- Потерпевшего с ожогами III степени доставили в больницу. Через несколько дней мужчина скончался от полученных повреждений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На парня завели уголовное дело по ч.2 ст.105 п.«д» УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Также провели психолого-психиатрическую экспертизу, которая установила, что молодой человек страдает хроническим психическим расстройством. Материалы дела с постановлением о применении в отношении подростка принудительных мер медицинского характера направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU