14 Янв. 2020 2020-01-14T11:12:14+03:00

В Краснодаре в массовом ДТП пострадали два человека Фото: Архив "КП"

Их доставили в больницу [видео]

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Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 00:50 14 января на перекрестке улиц Российской и Петра Метальникова в краевой столице.

- По предварительным данным, 36-летний местный житель за рулем авто марки «Лада Гранта», столкнулся с задней частью машины ВАЗ-2104, которая врезалась в ВАЗ-2115. После этого «пятнадцатая» отлетела в «Рено Логан», - сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на официального представителя УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В результате аварии пострадали виновник ДТП, а также 29-летний водитель ВАЗ-2104. Их с травмами различной тяжести доставили в медучреждение.

Авария в Краснодаре на перекрестке улиц Российской и Петра Метальникова..

Было установлено, что у виновника аварии в 2018 году на 18 месяцев отобрали права. Машина, на которой он гонял принадлежит другому владельцу. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU