В Краснодаре в массовом ДТП пострадали два человека
Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 00:50 14 января на перекрестке улиц Российской и Петра Метальникова в краевой столице.
- По предварительным данным, 36-летний местный житель за рулем авто марки «Лада Гранта», столкнулся с задней частью машины ВАЗ-2104, которая врезалась в ВАЗ-2115. После этого «пятнадцатая» отлетела в «Рено Логан», - сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на официального представителя УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
В результате аварии пострадали виновник ДТП, а также 29-летний водитель ВАЗ-2104. Их с травмами различной тяжести доставили в медучреждение.
Авария в Краснодаре на перекрестке улиц Российской и Петра Метальникова..
Было установлено, что у виновника аварии в 2018 году на 18 месяцев отобрали права. Машина, на которой он гонял принадлежит другому владельцу. По данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU