14 Янв. 2020 2020-01-14T11:26:23+03:00

В Армавире на несколько дней закроют железнодорожный переезд

Он не будет работать с 15 по 17 января

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Из-за ремонтных работ движение через железнодорожный переезд 1648 километр на улице Шоссейной в Армавире будет закрыто. Ограничения вступят в силу с 09:00 15 января и продлятся до 16:30 17 января.

- Водителей просят принять во внимание данную информацию при планировании поездок и отнестись с пониманием к временным неудобствам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Напомним, на Кубани в поселке Комсомольском 16 января ограничат движение поездов. Это будет действовать с 09:00 до 16:30. Здесь проведут ремонтные работы. Поэтому через железнодорожный переезд 1621 километра в поселке Комсомольском Новокубанского района Краснодарского края будет частично ограничено движение.

ИСТОЧНИК KP.RU