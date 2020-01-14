2020-01-14T11:48:08+03:00
Общество

День открытых дверей пройдет в Управлении Роскомнадзора по ЮФО

Он состоится 28 января
Александра ПОДУШКО
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День открытых дверей пройдет в Управлении Роскомнадзора по ЮФОДень открытых дверей пройдет в Управлении Роскомнадзора по ЮФО
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В территориальном управлении Роскомнадзора по ЮФО пройдет традиционный День открытых дверей. Он запланирован на 28 января.

В рамках мероприятия будут рассмотрены различные вопросы, связанные с порядком предоставления уведомлений об обработке персональных данных, и основными ошибками, допускаемыми при их подготовке и направлении в Роскомнадзор.

Мероприятие состоится в конференц-зале Управления Роскомнадзора по ЮФО по адресу: Краснодар, улица Маяковского, дом 158, 2 этаж. Начало в 10:00, сбор участников с 09:30.

- Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону: (861) 991-24-43, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Управления Роскомнадзора по ЮФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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