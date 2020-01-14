2020-01-14T12:03:19+03:00
Общество

На Кубани в исправительной колонии появился новый швейный участок

30 осужденных получили работу
Александра ПОДУШКО
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На Кубани в исправительной колонии появился новый швейный участокНа Кубани в исправительной колонии появился новый швейный участок
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В Краснодарском крае в исправительном учреждении появился дополнительный швейный участок. Работу получили 30 осужденных.

- Сейчас в ИК-14 выполняется крупный заказ на пошив партии летних и утепленных рабочих костюмов. В перспективе планируется открыть еще один участок и расширить ассортимент выпускаемой продукции для сторонних заказчиков и внутрисистемных нужд, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в УФСИН по Краснодарскому краю.

Создание дополнительных рабочих мест для осужденных является приоритетом в деятельности учреждений УФСИН России по краю. Обучение специальностям проходит как на рабочих местах, так и в действующих профессиональных училищах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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