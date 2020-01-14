В Краснодарском крае 20 января проверят системы оповещения населения

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:15:50+03:00

Их включат в период с 10:45 до 12:00

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Во всех городах и районах Краснодарского края проверят сирены. Системы оповещения населения прозвучат 20 января с 10:45 до 12:00.

Как сообщили в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края, плановая проверка технического состояния сирен проводится регулярно.

- Звучание систем является предупредительным сигналом об опасности. После необходимо включить любой из 10 российских общедоступных телевизионных каналов или «Радио России» и прослушать специальное сообщение администрации края, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В 2020 году сирены модернизируют в Кореновском и Крыловском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU