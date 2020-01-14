2020-01-14T13:00:11+03:00
Происшествия

На Кубани участковых осудят за взятку в 100 тысяч рублей

Деньги они получили за непривлечение парня к уголовной ответственности
Александра ПОДУШКО
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На Кубани участковых осудят за взятку в 100 тысяч рублейНа Кубани участковых осудят за взятку в 100 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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В Белореченском районе бывшие участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Белореченскому району обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег группой лиц по предварительному сговору).

- По версии следствия, 6 мая 2019 года полицейские задержали 32-летнего жителя Новороссийска, причастного к незаконному обороту наркотиков. За взятку в 100 тысяч рублей они пообещали не привлекать его к уголовной ответственности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Двум экс-участковым грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере 60-кратной суммы взятки.

- По результатам служебной проверки указанные сотрудники уволены из органов внутренних дел в июле 2019 года, в связи с утратой доверия, - уточнили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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