2020-01-14T13:41:47+03:00
Общество

В Белореченском районе проведут внеочередную проверку состояния полигона ТКО

Это поручил сделать глава Кубани Вениамин Кондратьев
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Белореченском районе специалисты министерства ТЭК И ЖКХ проведут внеочередную проверку состояния полигона ТКО. 14 января они выехали на место. В течение суток они обследуют объект переработки мусора, на который поступают жалобы жителей.

- По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева специалисты проверят соблюдение технологии размещения отходов на полигоне, а также выявят причины возникновения неприятного запаха, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

После этого будут приняты меры по устранению возможных нарушений.

Межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс рассчитан на объем отходов Белореченского, Туапсинского, Апшеронского районов, а также Горячего Ключа и Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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