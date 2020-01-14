14 Янв. 2020 2020-01-14T13:55:00+03:00

В Новороссийске несколько магазинов попались на торговле снюсом Фото: Архив "КП"

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В Новороссийске прошли рейдовые мероприятия. Сотрудники полиции проверили более 10 магазинов, в которых изъяли 83 контейнера с жевательными смесями. Их направили на исследование.

Также был выявлен факт продажи опасного вещества подростку. Продавец магазина реализовала школьнику запрещенный товар, не представленный на витрине. В торговой точке также нашли около 50 контейнеров с аналогичным веществом.

- Материал по факту выявленного правонарушения направлен в административную комиссию, а также в отдел Роспотребнадзора в Новороссийске, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, краснодарские парламентарии первыми в стране запретили продажу жевательного никотина детям. Теперь если продавца поймают на продаже никотиновых смесей, он заплатит 5 тысяч рублей. Штраф на должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, на юридические - от 100 до 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU