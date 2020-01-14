2020-01-14T16:43:48+03:00
Общество

В Сочи спустя 9 дней нашли двух девушек из Ставропольского края

Они не пострадали
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: отряда "Поиск пропавших детей-Сочи".Фото: отряда "Поиск пропавших детей-Сочи".
Изменить размер текста:

14 января стало известно, что удалось найти двух девушек из Ставропольского края. Пропали они при странных обстоятельствах. Сначала поздно вечером 5 января ушла из дома в хуторе Новоборгустанский 23-летняя девушка, а спустя шесть часов, 6 января, исчезла ее 17-летняя подруга, живущая в соседней станице.

Больше всего родителей напугало, что обе девушки отключили телефон и все это время не выходили на связь. Но вскоре удалось узнать, что пропавшие могут находиться в Сочи. При проверке, информация подтвердилась.

- Девушки найдены, они не пострадали, - уточняет «КП» - Кубань» руководитель отряда «Поиск пропавших детей-Сочи» Анастасия Ковригина.

Сейчас с подругами беседуют правоохранители. В ближайшее время они вернутся домой, где их передадут родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Руководителем ГТРК «Кубань» стала Екатерина Минькова
Где купаться на Крещение в Геленджике в 2020 году: адреса купелей
Новогодние траты клиентов ВТБ в ЮФО выросли на 20%
В Сочи спустя 9 дней нашли двух девушек из Ставропольского края
В Новороссийске несколько магазинов попались на торговле снюсом
В Краснодаре на 82-м году скончался известный журналист Вячеслав Григорьев
В Белореченском районе проведут внеочередную проверку состояния полигона ТКО
На Кубани мотоциклист влетел в иномарку
В Каневском районе мужчину осудят за хранение огнестрельного оружия
На Кубани отремонтируют 15 учреждений ветслужбы
Где купаться на Крещение в Новороссийске в 2020 году: адреса купелей
Преподаватель Тихорецкого техникума обвиняется в семи случаях взяточничества
На Кубани участковых осудят за взятку в 100 тысяч рублей
В Краснодарском крае 20 января проверят системы оповещения населения
На Кубани в исправительной колонии появился новый швейный участок
День открытых дверей пройдет в Управлении Роскомнадзора по ЮФО