В Сочи спустя 9 дней нашли двух девушек из Ставропольского края
14 января стало известно, что удалось найти двух девушек из Ставропольского края. Пропали они при странных обстоятельствах. Сначала поздно вечером 5 января ушла из дома в хуторе Новоборгустанский 23-летняя девушка, а спустя шесть часов, 6 января, исчезла ее 17-летняя подруга, живущая в соседней станице.
Больше всего родителей напугало, что обе девушки отключили телефон и все это время не выходили на связь. Но вскоре удалось узнать, что пропавшие могут находиться в Сочи. При проверке, информация подтвердилась.
- Девушки найдены, они не пострадали, - уточняет «КП» - Кубань» руководитель отряда «Поиск пропавших детей-Сочи» Анастасия Ковригина.
Сейчас с подругами беседуют правоохранители. В ближайшее время они вернутся домой, где их передадут родителям.
ИСТОЧНИК KP.RU