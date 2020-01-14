В Сочи спустя 9 дней нашли двух девушек из Ставропольского края

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:43:48+03:00

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14 января стало известно, что удалось найти двух девушек из Ставропольского края. Пропали они при странных обстоятельствах. Сначала поздно вечером 5 января ушла из дома в хуторе Новоборгустанский 23-летняя девушка, а спустя шесть часов, 6 января, исчезла ее 17-летняя подруга, живущая в соседней станице.

Больше всего родителей напугало, что обе девушки отключили телефон и все это время не выходили на связь. Но вскоре удалось узнать, что пропавшие могут находиться в Сочи. При проверке, информация подтвердилась.

- Девушки найдены, они не пострадали, - уточняет «КП» - Кубань» руководитель отряда «Поиск пропавших детей-Сочи» Анастасия Ковригина.

Сейчас с подругами беседуют правоохранители. В ближайшее время они вернутся домой, где их передадут родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU