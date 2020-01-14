Где купаться на Крещение в Геленджике в 2020 году: адреса купелей

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:36:27+03:00

Крещение в Геленджике пройдет в ночь на 19 января

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В городе-курорте в Крещенскую ночь организуют семь мест для омовения.

- Геленджичане и гости города смогут окунуться на Центральном пляже, в районе морского причала, а также на пляже в районе гостиницы «Тихая гавань» (Тонкий мыс), - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Геленджика. - Места для купания будут организованы к 22:00 18 января.

Крещенские купания пройдут и в селе Возрождение в районе водопада «Чаша» на реке Жане.

Жители Кабардинки смогут окунуться в районе пансионата «Кировец». Освящение воды начнется также в 22:00.

- А жители Пшадского сельского округа смогут искупаться как в морской, так и пресной воде, - уточняют в мэрии. - В реке Пшада в районе ручья Добрая щель верующие смогут окунуться в 22:00, на пляже хутора Бетта - в 20:00.

Жители Архипо-Осиповки смогут совершить омовения на центральном пляже в районе кафе «Одиссея». Воду освятят в 22:00.

КСТАТИ

Если окунуться у жителей края получится не везде, то набрать святой воды можно будет в любом храме.

Вода освящается дважды. Первый раз – 18-го января по окончании утреннего богослужения. Совершается молебен – чин великого освящения воды. На следующий день 19-го января воду также освящают утром после службы.

НА ЗАМЕТКУ

Молитва на принятие крещенской воды:

Господи Боже мой, да будет дар Твой святой и святая Твоя вода в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по беспредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь.

Напомним, ранее стало известно, где организуют купели в Краснодаре, Новороссийске и Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU