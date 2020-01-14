На РИФ-2020 Краснодарский край впервые представит проекты в сфере медуслуг
Российский инвестиционный форум - ключевое деловое событие года, на котором регионы презентуют свои инвестиционные возможности. Кубань на РИФ-2020 впервые представит проекты в сфере медицинских услуг.
– Первый объект – новый онкологический центр – уже возводится, - говорит губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. - Мы предложим инвесторам вложиться в строительство больницы скорой медицинской помощи, поликлиники, перинатального центра.
Ко всему прочему регион представит на форуме инфраструктурные проекты в рамках развития Южного экспортно-импортного хаба.
- Кубань – мощный транспортный узел, нагрузка на который ежегодно растет. Поэтому нам нужна современнейшая транспортная и портовая инфраструктура, - добавляет Вениамин Кондратьев.
В списке проекты нового аэровокзала Краснодара, развития портово-индустриального парка на Таманском полуострове, модернизации портов в Темрюке и Новороссийске.
- Все эти инвестпредложения возникли в связи с острой необходимостью, - говорит глава Краснодарского края. - Хоть они и требуют немалых финансовых вливаний, но уверен, что окупятся быстро и будут максимально востребованы.
Напомним, форум пройдет в Сочи с 12 по 14 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU