2020-01-14T16:54:47+03:00
Политика

На РИФ-2020 Краснодарский край впервые представит проекты в сфере медуслуг

Форум будет проходить в Сочи 12-14 февраля
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: администрации региона.Фото: администрации региона.
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Российский инвестиционный форум - ключевое деловое событие года, на котором регионы презентуют свои инвестиционные возможности. Кубань на РИФ-2020 впервые представит проекты в сфере медицинских услуг.

– Первый объект – новый онкологический центр – уже возводится, - говорит губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. - Мы предложим инвесторам вложиться в строительство больницы скорой медицинской помощи, поликлиники, перинатального центра.

Ко всему прочему регион представит на форуме инфраструктурные проекты в рамках развития Южного экспортно-импортного хаба.

- Кубань – мощный транспортный узел, нагрузка на который ежегодно растет. Поэтому нам нужна современнейшая транспортная и портовая инфраструктура, - добавляет Вениамин Кондратьев.

В списке проекты нового аэровокзала Краснодара, развития портово-индустриального парка на Таманском полуострове, модернизации портов в Темрюке и Новороссийске.

- Все эти инвестпредложения возникли в связи с острой необходимостью, - говорит глава Краснодарского края. - Хоть они и требуют немалых финансовых вливаний, но уверен, что окупятся быстро и будут максимально востребованы.

Напомним, форум пройдет в Сочи с 12 по 14 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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