2020-01-14T17:23:26+03:00
Происшествия

Потребовала 800 тысяч: Замначальника ОМВД по Крымскому району подозревают в покушении на получение взятки

За эту сумму следователь обещала закрыть уголовное дело
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Евгения ГРЕБЕНИКФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Следователи возбудили уголовное дело на заместителя начальника ОМВД России по Крымскому району, которая возглавляет следственный отдел. Обвинения пока не предъявлены, но ее подозревают в покушении на получение взятки в крупном размере.

По данным следствия, женщина знала, что о расследовании подчиненным сотрудником уголовного дела в отношении местного жителя.

- Мужчину обвиняли в краже чужого имущества в особо крупном размере, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - В декабре 2019 года во время встречи с обвиняемым руководитель отдела сообщила, что может ему помочь.

Женщина предложила переквалифицировать его действия на менее тяжкое преступление, а затем и вовсе прекратить уголовное дело якобы с «из-за сроков давности». За свои услуги она потребовала 800 тысяч рублей.

Но обвиняемый решил не идти на поводу у правоохранителя и сообщил обо всем в следственный комитет.

- Также известно, что следователь, в чьем производстве находилось уголовное дело составила обвинительное заключение. Документ она должна была направить для проверки своему руководителю, - добавляют в СУ СК по Краснодарскому краю. - Но начальник отдела даже отказалась изучать материалы дела.

В итоге подозреваемая дала указание подчиненной переквалифицировать действия мужчины и прекратить уголовное дело. Следователь выполнила указания начальства.

Сама же фигурантка дела, опасаясь за свою карьеру, попросила подчиненного встретиться с мужчиной и получить от него «документы».

- 13 декабря 2019 года следователь встретился с заявителем и получил от последнего деньги в сумме 800 тысяч рублей, после чего его дальнейшие действия были пресечены сотрудниками ФСБ по Краснодарскому краю, - добавляют в краевом СУ СК.

Как сообщают в ГУ МВД по Краснодарскому краю, сейчас указанного сотрудника отстранили от выполнения служебных обязанностей.

- В ГУ МВД России по Краснодарскому краю по данному поводу проводится проверка, по результатам которой будет принято решение, - добавляют в краевом главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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