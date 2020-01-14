«Остановите разрушение зоны отдыха»: под Темрюком неизвестные раскопали берег Азовского моря

14 Янв. 2020 2020-01-14T18:29:45+03:00

Трубу около 10 километров тянут от скважины с минеральной водой. Фото: https://www.instagram.com/temruk__info/

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В поселке Кучугуры, что в Темрюкском районе, неизвестные начали строительство водопровода прямо на пляже вблизи пансионата «Искра». Люди полагают, что подобные «раскопки» не что иное, как самовольный захват берега Азовского моря. К тому же, как уверяют жители, данное место является особо охраняемой водоохранной зоной.

– Нас очень волнует данный факт. Что будет с пляжами и местами отдыха после такого «хозяйствования»? – пишут пользователи соцсетей. – Необходимо остановить разрушение этой прекрасной рекреационной зоны.

Фото: https://www.instagram.com/temruk__info/

Автор фотографий утверждает, что некую трубу около 10 километров тянут от скважины с минеральной водой, расположенной на окраине Кучугур, в сторону пансионата.

На жалобу отреагировали специалисты местной администрации.

– На место происшествия выехала оперативная группа, составлен акт осмотра. Все материалы переданы участковому уполномоченному полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время труба демонтирована, траншея засыпана, – сообщили чиновники.

ИСТОЧНИК KP.RU