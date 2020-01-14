В Краснодаре сотрудница банка хотела продать данные клиентов

14 Янв. 2020 2020-01-14T19:15:59+03:00

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Работница одного из краснодарских банков незаконно собирала информацию о клиентах, имея доступ к базе данных. Данные клиентов составляют банковскую тайну, они не подлежат передаче третьим лицам.

По предварительной информации, добытые «трофеи» она планировала продать. После того, как сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю узнали о злых умыслах, было возбуждено уголовное дело. В настоящее время силовики выясняют, была ли фигурантка причастна к другим эпизодам преступной деятельности, а также действовала она в одиночку или были соучастники.

По имеющейся информации, женщина уволена, банк и клиенты не понесли ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU