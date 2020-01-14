Краснодарский край присоединится к акции памяти «Блокадный хлеб»

14 Янв. 2020 2020-01-14T20:22:15+03:00

Она пройдет с 18 по 27 января

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Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» пройдет во всех регионах страны. Исключением не станет и Кубань. Проведут ее с 18 по 27 января в напоминание о подвиге мирных жителей Ленинграда, переживших блокаду в Великую Отечественную войну.

К акции присоединятся все муниципалитеты края.

- В крупных торговых центрах, аэропортах, на вокзалах местные жители смогут получить от волонтеров 125 граммов черного хлеба, рассказывают в администрации региона. - Именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена для жителей блокадного Ленинграда.

Организаторы считают, что мероприятие даст возможность почувствовать ужас блокады и будет наглядным для молодежи.

Напомним, блокада северной столицы длилась 872 дня. По разным подсчетам, в городе погибло от 692 тысяч до 1,5 млн человек, и почти все из них от голода. Сейчас в Краснодарском крае проживает 374 блокадника.

ИСТОЧНИК KP.RU