В городском Дворце культуры Новороссийска открылся новый зал
В городском Дворце культуры Новороссийска открылся новый зал. Это совместный проект ГДК и Новороссийского городского театра имени Амербекяна.
- Площадка для показа спектаклей малых форм на 180 зрителей открылась в городском Дворце культуры. Камерное помещение выполнено в традиционной современной форме: черная сцена, темные стеновые панели, мобильное пространство зала, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
Для работы камерного зала подготовлена обширная программа гастролей театров из Краснодара, Ростова, Таганрога, Новороссийского муниципального драматического театра и «Живого театра
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