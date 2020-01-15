15 Янв. 2020 2020-01-15T07:48:30+03:00

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В городском Дворце культуры Новороссийска открылся новый зал. Это совместный проект ГДК и Новороссийского городского театра имени Амербекяна.

- Площадка для показа спектаклей малых форм на 180 зрителей открылась в городском Дворце культуры. Камерное помещение выполнено в традиционной современной форме: черная сцена, темные стеновые панели, мобильное пространство зала, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Для работы камерного зала подготовлена обширная программа гастролей театров из Краснодара, Ростова, Таганрога, Новороссийского муниципального драматического театра и «Живого театра

ИСТОЧНИК KP.RU