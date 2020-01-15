В Краснодаре прошли региональные соревнования по легкой атлетике

15 Янв. 2020 2020-01-15T08:13:58+03:00

Всего на старт вышли около 550 человек

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На базе легкоатлетического манежа Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма прошло первенство Краснодарского края по легкой атлетике.

На старт вышли около 550 человек из 33 районов региона. Благодаря статусу соревнований за награды могли бороться не только кубанские спортсмены, но и представителям других муниципалитетов.

- В этот раз таким правом воспользовались легкоатлеты Адыгеи. Спортсмены соревновались в двух возрастных категориях «юноши и девушки», а также «юниоры и юниорки», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства спорта и физической культуры Краснодарского края.

По итогам соревнований наибольшее количество наград завоевали представители Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU