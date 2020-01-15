2020-01-15T08:36:18+03:00
Общество

В Анапе к курортному сезону благоустроят новый сквер

Он будет располагаться на месте старых аттракционов и ларьков
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация АнапыФото: администрация Анапы
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Новый сквер появится в первой курортной зоне Джемете в Анапе. Это очередной этап масштабного проекта главы города Юрия Полякова по озеленению курорта.

Сквер появится на месте старых аттракционов и ларьков. Такое решение принял глава Анапы еще летом. Размещение аттракционов на данном участке противоречило целевому назначению земли. Договор аренды с предпринимателем был расторгнут, а конструкции демонтированы.

- Рабочие уже убирают часть старой плитки. Сквер засадят зелеными насаждениями, оборудуют системой автополива, установят лавочки и урны, сделают освещение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

В центральной части брусчатку оставят, здесь будет продолжение пешеходной зоны. Общая площадь благоустройства составит почти 2 тысячи квадратных метров. Новый сквер подготовят к началу курортного сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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