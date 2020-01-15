Краснодарские музеи присоединятся к акции «Музейное селфи»
Краснодарские музеи присоединятся к акции «Музейное селфи». Она пройдет 15 января по всему миру. В этот день пользователи Интернета будут делиться своими фотографиями на фоне экспонатов.
- Музей-заповедник имени Фелицына приглашает всех желающих принять участие в конкурсе. Победители получат бесплатный билет на выставку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
Художественный музей имени Коваленко тоже примет участие в акции и проведет конкурс среди самых активных участников. Необходимо посетить культурную площадку и сфотографироваться на фоне понравившегося произведения искусства. Авторы наиболее оригинальных снимков на выставке «Волнующая магия искусств» получат призы.
ИСТОЧНИК KP.RU