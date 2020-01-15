15 Янв. 2020 2020-01-15T09:20:23+03:00

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Краснодарские музеи присоединятся к акции «Музейное селфи». Она пройдет 15 января по всему миру. В этот день пользователи Интернета будут делиться своими фотографиями на фоне экспонатов.

- Музей-заповедник имени Фелицына приглашает всех желающих принять участие в конкурсе. Победители получат бесплатный билет на выставку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Художественный музей имени Коваленко тоже примет участие в акции и проведет конкурс среди самых активных участников. Необходимо посетить культурную площадку и сфотографироваться на фоне понравившегося произведения искусства. Авторы наиболее оригинальных снимков на выставке «Волнующая магия искусств» получат призы.

ИСТОЧНИК KP.RU